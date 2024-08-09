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What Joe Sloan had to say about LSU's new QB1
Luke Hubbard
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Death Valley Insider
Analyst
After three long years of waiting for his turn, it is finally time for Garrett Nussmeier to take over LSU's starting quarterback job. It would have been very easy to enter the transfer portal and f...
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