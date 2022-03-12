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Will Wade's firing by LSU 'hurts worse than 10 ACL injuries' | Reactions

Jerit Roser • TigerDetails
Staff
@JeritRoser

LSU's firing of basketball coach Will Wade on the even of Selection Sunday caught many players, media and fans alike by surprise Saturday afternoon even in the wake of the NCAA's notice of allegations.

Here were some of the immediate reactions to the news about the polarizing now-former leader of the Tigers.

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