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Zalance Heard talks about signing with LSU at Under Armour All-America Game

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU Tiger offensive tackle signee Zalance Heard met with the media at the Under Armour All-America Game in Orlando.

Heard spoke about his decision to sign with the Tigers, relationship with staff, Brian Kelly, expectations and more.

Watch the video above.

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