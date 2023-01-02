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{{ timeAgo('2023-01-02 17:43:36 -0600') }} football Edit

Brian Kelly addresses LSU rumors, 'no quarterback controversy,' and more

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU head coach Brian Kelly spoke to the media after a dominant Citrus Bowl win over Purdue Monday. LSU players Jarrick Bernard-Converse and Malik Nabers also spoke to the media.

Watch the full press conference above.

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