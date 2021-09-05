Former LSU players react to the season-opening loss to UCLA
LSU kicked off the 2021 season Saturday night and not much went in favor of the Tigers as Ed Orgeron's squad dropped the game to UCLA, 38-27, at the Rose Bowl.
Several former LSU players voiced their opinions about the game via social media, whether it was the lack of effort, tackling or anything else, here's a few of those reactions.
TYRANN MATHIEU
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHB1dCB0aGlzIG9uIGNvYWNoZXMuIEl04oCZcyB0b3VnaCB0byB3 YXRjaOKApiBwbGF5IGFmdGVyIHBsYXkgd2UgbG9zZSBsZXZlcmFnZSEhISBU ZWNobmlxdWUgaXMgcG9vciBhY3Jvc3MgYm9hcmTigKYuIFRhY2tsaW5nIGlz IHBpc3MgcG9vcuKApi4uIGNvbW11bmljYXRpb24gaXMgbm9uIGV4aXN0ZW50 LiBFZmZvcnQgaXMgbm90IHVwIHRvIExTVSBzdGFuZGFyZC48L3A+Jm1kYXNo OyBUeXJhbm4gTWF0aGlldSAoQE1hdGhpZXVfRXJhKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hdGhpZXVfRXJhL3N0YXR1cy8xNDM0MzU4ODQw Mzg0OTcwNzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA1LCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgb25seSB0aGluayBJIGFtIGludGVyZXN0ZWQgaW4gaXMgc2Vl aW5nIHdobyB3aWxsIHN0ZXAgdXAgYW5kIGxlYWQgdGhpcyB0aWdlcnMgdGVh beKApi4gVGhhdCBpcyB0aGUgZ3V5IEnigJlsbCByZW1lbWJlciEhISBJIGFt IGxvb2tpbmcgZm9yIHlvdSBnb2luZyBmb3J3YXJkITwvcD4mbWRhc2g7IFR5 cmFubiBNYXRoaWV1IChATWF0aGlldV9FcmEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vTWF0aGlldV9FcmEvc3RhdHVzLzE0MzQzNjQyMDY3NDEx NzIyMjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBnb3Qgb3V0IGNvYWNoZWQgISEhISBXZSBoYXZlbuKAmXQgaGFk IG1vcmUgdGhhbiA1IHBsYXlzIGluIHRoaXMgZ2FtZSB3aGVyZSB3ZSB3b24g bGV2ZXJhZ2Ugb24gZWl0aGVyIHNpZGUgb2YgYmFsbDwvcD4mbWRhc2g7IFR5 cmFubiBNYXRoaWV1IChATWF0aGlldV9FcmEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vTWF0aGlldV9FcmEvc3RhdHVzLzE0MzQzNjQ2NTU1NDg0 NDA1Nzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBhcmUgbm90IGEgZ29vZCB0ZWFtIHRvZGF5LjwvcD4mbWRhc2g7 IFR5cmFubiBNYXRoaWV1IChATWF0aGlldV9FcmEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF0aGlldV9FcmEvc3RhdHVzLzE0MzQzNjY2Njgz ODY1NzQzMzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb29kIG5ld3MgdGlnZXJzIGlzIHRoYXQgaXTigJlzIGFsbCBmaXhh YmxlLiBMZXTigJlzIGZpeCBpdCEgIEJhY2sgdG8gd29yayEhITwvcD4mbWRh c2g7IFR5cmFubiBNYXRoaWV1IChATWF0aGlldV9FcmEpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF0aGlldV9FcmEvc3RhdHVzLzE0MzQzNzAz OTA1NjI5Mzg4ODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
GREG GILMORE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW4gd2UgZ2V0IHRoZXNlIGxpdHRsZSBraWRzIG9mZiB0aGUgZmll bGQgd2hlbiB0aGV5IHJ1bm5pbmcgMTMgcGVyLiBXZSBuZWVkIHNvbWUgYmVl Zi48L3A+Jm1kYXNoOyBHcmVnIEdpbG1vcmUgKEBUaGVfR2lsbW9yZUVyYSkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVfR2lsbW9yZUVyYS9z dGF0dXMvMTQzNDM2Nzc0MTk4NTcwMTg5MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5TZXB0ZW1iZXIgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HYW1lIG92ZXIgb24gdG8gdGhlIG5leHTigKYgYnV0IEnigJltIGNh bGxpbmcgUGV0ZSBKZW5raW5zIEZJUlNUIHRoaW5nIGluIHRoZSBBbS4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dlYXV4VGlnZXJz P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR2VhdXhUaWdl cnM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR3JlZyBHaWxtb3JlIChAVGhlX0dpbG1vcmVF cmEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlX0dpbG1vcmVF cmEvc3RhdHVzLzE0MzQzNzEyNzEzMzMxOTE2ODc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
DAVON GODCHAUX
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FbWJhcnJhc3NpbmfigKbigKbigKbigKY8L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZv biBHb2RjaGF1eCAoQENoYXV4RG93bikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9DaGF1eERvd24vc3RhdHVzLzE0MzQzNjM3MjMyMTc2MjA5OTQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGNhbuKAmXQgZXZlbiB0ZWxsIHUgYnV0IGl0IGhhcHBlbiB0b2Rh eSE8L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZvbiBHb2RjaGF1eCAoQENoYXV4RG93bikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGF1eERvd24vc3RhdHVzLzE0 MzQzNjQzNDg1NjMxMzY1MTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
RYAN CLARK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob3RoaW5nIHdvcnN0IHRoYW4gYW4gb2ZmZW5zZSBob2xkaW5nIHVw IGEgc2lnbiB0aGF04oCZcyBzYXlzIOKAnFdFIFJVTk5JTkcgSVTigJ0sIGxp bmluZyB1cCBpbiBhIGZvcm1hdGlvbiB0aGF0IHNheXMg4oCcV0UgUlVOTklO RyBJVOKAnSwgcnVubmluZyBpdCBhbmQgeW91IG5vdCBiZWluZyBhYmxlIHRv IHN0b3AgdGhlbSEgRGVtb3JhbGl6aW5nPC9wPiZtZGFzaDsgUnlhbiBDbGFy ayAoQFJlYWxyY2xhcmsyNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9SZWFscmNsYXJrMjUvc3RhdHVzLzE0MzQzNjIwMjE3MTQyNzIyNTc/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBGaW5uYSBwdXQgdGlnaHQgZW5kcyBpbiB0aGUgbGVhZ3VlITwv cD4mbWRhc2g7IFJ5YW4gQ2xhcmsgKEBSZWFscmNsYXJrMjUpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVhbHJjbGFyazI1L3N0YXR1cy8xNDM0 MzUxNzc5ODY5NzczODI3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl ciA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Js YW1lSWRhP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQmxh bWVJZGE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUnlhbiBDbGFyayAoQFJlYWxyY2xhcmsy NSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWFscmNsYXJrMjUv c3RhdHVzLzE0MzQzNTkzMDIxMjc1NjI3NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBnb3QgMSBwbGF5ZXIgdGhvdWdoISEgIzEgYnJvdWdodCBpdCB0 b2RheTwvcD4mbWRhc2g7IFJ5YW4gQ2xhcmsgKEBSZWFscmNsYXJrMjUpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVhbHJjbGFyazI1L3N0YXR1 cy8xNDM0MzY2MDExNzA1MjgyNTYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
BREIDEN FEHOKO
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VQ0xBIHJ1bm5pbmcgYSBtaXggb2Ygd2lkZSB6b25lIHJlcGxhY2lu ZyBkb3duIGJsb2NrcyB3aXRoIHB1bGxlcnMgZm9yY2luZyBldmVyeXRoaW5n IG91dHNpZGUgc28gdGhhdCB0aGUgaXTigJlzIGEgMSBvbiAxIHRhY2tsZSB3 aXRoIHRoZSBSQiAmYW1wOyBEQiBldmVyeSB0aW1lLiBNaXggaW4gc29tZSBi b3VuZGFyeSBkb2dzIGFuZCB0aGV54oCZbGwga2lsbCB0aGUgd2lkZSB6b25l IHJ1bnMuPC9wPiZtZGFzaDsgQnJlaWRlbiBGZWhva28gKEBicmVpZGVuZmVo b2tvNCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icmVpZGVuZmVo b2tvNC9zdGF0dXMvMTQzNDMzNTA5NjY0Mzk4OTUwNj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TY2F0IHByb3RlY3QgbmV4dCB0aW1lIFVDTEEgc2hvd3MgY292ZXIg MCBhbmQgZHVtcCBpdCB0byB0aGUgUkIgSSBwcm9taXNlIGhl4oCZcyB0YWtp bmcgaXQgZm9yIGF0IGxlYXN0IDEwIHlhcmRzLjwvcD4mbWRhc2g7IEJyZWlk ZW4gRmVob2tvIChAYnJlaWRlbmZlaG9rbzQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vYnJlaWRlbmZlaG9rbzQvc3RhdHVzLzE0MzQzMzg4MTc2 MjUwMTgzNzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb2xpZCBydW4gaGVyZSBidXQgdGhpcyBhIGdyZWF0IHBsYXkgY2Fs bC4gVGhpcyBpcyBiYXNpY2FsbHkgYSBzcGxpdCB6b25lIHJ1biBtaXhlZCBp biB3aXRoIGNvdW50ZXIuIFRoZSBzaWZ0IGFjdGlvbiB3aXRoIHRoZSBURSBh bmQgdGhlIFdSIGZsb3dpbmcgYmFjayBhY3RzIGxpa2UgY291bnRlciB3aGls ZSBPTCBibG9jayB6b25lLiBKdXN0IGxvb2sgYXQgdGhlIGFkdmFudGFnZSBh bmQgc3BhY2UgUkIgaGFzIGhlcmUgd2hlbiB0aGUgcGxheSBkZXZlbG9wcy4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JQSGpaa1hqWloiPmh0dHBzOi8vdC5j by9yUEhqWmtYalpaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyZWlkZW4gRmVob2tvIChA YnJlaWRlbmZlaG9rbzQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v YnJlaWRlbmZlaG9rbzQvc3RhdHVzLzE0MzQzNDUxMjY1NTg2NzQ5NTE/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ZZWFoIEnigJltIG5vdCBzZW5kaW5nIHRoZXNlIFZlbm1vZXMgb3V0 LiDwn5ihIGxvbCBqa2prIGJ1dCDwn6Ss8J+krPCfpKwgc3RpbGwgRk9SRVZF UiBMU1UuPC9wPiZtZGFzaDsgQnJlaWRlbiBGZWhva28gKEBicmVpZGVuZmVo b2tvNCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icmVpZGVuZmVo b2tvNC9zdGF0dXMvMTQzNDM3MjI1MTk3ODI0MDAwMz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PATRICK QUEEN
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yOCBnb3R0YSBnbzwvcD4mbWRhc2g7IPCfpoggKEBQYXRyaWNrcXVl ZW5fKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhdHJpY2txdWVl bl8vc3RhdHVzLzE0MzQzMzM2MzkyNDkxMTcxOTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KdXN0IG5lZWQgYSBkYiB0aGF04oCZcyBnb25lIGNvbWUgZG93biBh bmQgaGl0IHRoYXTigJlzIGFsbCBicm8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L0x1Y1BqQmxXUm0iPmh0dHBzOi8vdC5jby9MdWNQakJsV1JtPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IPCfpoggKEBQYXRyaWNrcXVlZW5fKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1BhdHJpY2txdWVlbl8vc3RhdHVzLzE0MzQzMzYxOTI1 OTg4ODg0NDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYXggcHJvdGVjdCBvbiAzcmQgZG93biBoZSBwcmVzc3VyaW5nIHRo ZSBzYW1lIHdheSBldmVyeSB0aW1lIGJyb/CfpKbwn4+94oCN4pmC77iPPC9w PiZtZGFzaDsg8J+miCAoQFBhdHJpY2txdWVlbl8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUGF0cmlja3F1ZWVuXy9zdGF0dXMvMTQzNDMzODI4 NjI2NTM3Njc3ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNSwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21lYm9keSBnb3R0YSBiZSBhIGdvIGdldHRhIGFuZCBoYXZlIHRo YXQgZGF3ZyBjb21lIG91dC48L3A+Jm1kYXNoOyDwn6aIIChAUGF0cmlja3F1 ZWVuXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYXRyaWNrcXVl ZW5fL3N0YXR1cy8xNDM0MzY0Mzg2MzI4NTk2NDgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
MARLON FAVORITE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgbWFuIHdobyBjb250cm9sIHRoZSBsaW5lIG9mIHNjcmltbWFn ZSAgdHlwaWNhbGx5IGNvbnRyb2wgdGhlIGdhbWUuIExldOKAmXMgd2luIHRo ZSB0cmVuY2hlcy4g8J+mjfCfj4ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL0xTVT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I0xTVTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJsb24gRmF2b3JpdGUgKEBi aWdmYXY1MDQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmlnZmF2 NTA0L3N0YXR1cy8xNDM0MzQ5OTE1MDg2MzkzMzQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VcyAjOTkgZG9u4oCZdCBwbGF5IG5vIGdhbWVzIGluIHdpbm5pbmcg aW4gZ2FwLiBOaWNlIHN0b3AuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vZDFyb3kxMDAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkMXJveTEwMDA8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFybG9uIEZhdm9yaXRlIChAYmlnZmF2NTA0KSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JpZ2ZhdjUwNC9zdGF0dXMv MTQzNDM2MTkxNjYxNzYzMzc5OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZWxsbyBTb21lYm9keSEhIEl04oCZcyBzdGlsbCBnZWF1eCB0aWdl cnMgYmloISDwn5CFIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2F5 c2hvbkIxNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS2F5c2hvbkIxNTwvYT4g 8J+PiCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTFNV P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTFNVPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQmF5b3VCb3l6 P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQmF5b3VCb3l6 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vODdLS2pKejhrYyI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tLzg3S0tqSno4a2M8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFybG9uIEZh dm9yaXRlIChAYmlnZmF2NTA0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2JpZ2ZhdjUwNC9zdGF0dXMvMTQzNDM4NDA5NTY4MTg0MzIwMz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
T-BOB HEBERT
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgY3JhenkgdGhpbmcgaXMgdGhhdCB0aGlzIGxvc3Mgd2FzIHdv cnNlIHRoYW4gbGFzdCB5ZWFycyB0byBNaXNzIFN0PC9wPiZtZGFzaDsgVC1C b2IgSGViZXJ0IChAVEJvYjUzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1RCb2I1My9zdGF0dXMvMTQzNDM2ODYwNjE4MDAzMjUxMj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIGxvdCBvZiBwZW9wbGUgYXNraW5nIHdoYXQmIzM5O3Mgd3Jvbmcg d2l0aCBMU1UgcmlnaHQgbm93Li4uLiB1bmZvcnR1bmF0ZWx5IGl0IGxvb2tz IGxpa2UgYSBiaXQgb2YgZXZlcnl0aGluZyA8YnI+PGJyPlRlYW0gZGlkbiYj Mzk7dCBsb29rIHByZXBhcmVkLCBkaWRuJiMzOTt0IGFkanVzdCB3ZWxsLCBn b3QgcHVzaGVkIGFyb3VuZCwgZ290IG91dGNvYWNoZWQgYW5kIG91dHBsYXll ZDwvcD4mbWRhc2g7IFQtQm9iIEhlYmVydCAoQFRCb2I1MykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UQm9iNTMvc3RhdHVzLzE0MzQzNjcwMDE4 NjI4ODk0NzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZWZvcmUgdGhlIGdhbWUgd2Uga2VwdCB0YWxraW5nIGFib3V0IGhv dyBpZiBMU1UgbG9zZXMgdG8gVUNMQSB3ZWxsIHRoZW4gdGhleSYjMzk7dmUg Z290IGZhciBsYXJnZXIgaXNzdWVzIHRoYW4gd2UgYXJlIGFja25vd2xlZGdp bmcgYW5kIHRoaXMgZmVlbHMgZXZlbiBtb3JlIHRydWUgbm93IDxicj48YnI+ TG9zaW5nIGlzIG9uZSB0aGluZywgYnV0IGdldHRpbmcgcHVzaGVkIGFyb3Vu ZCBhbmQgZG9taW5hdGVkIGlzIGFub3RoZXI8L3A+Jm1kYXNoOyBULUJvYiBI ZWJlcnQgKEBUQm9iNTMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v VEJvYjUzL3N0YXR1cy8xNDM0MzYxOTAwNjQ5NzQ2NDMzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=