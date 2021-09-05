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Former LSU players react to the season-opening loss to UCLA

Julie Boudwin • TigerDetails
Staff Writer
@Julie_Boudwin

LSU kicked off the 2021 season Saturday night and not much went in favor of the Tigers as Ed Orgeron's squad dropped the game to UCLA, 38-27, at the Rose Bowl.

Several former LSU players voiced their opinions about the game via social media, whether it was the lack of effort, tackling or anything else, here's a few of those reactions.

TYRANN MATHIEU

GREG GILMORE

DAVON GODCHAUX

RYAN CLARK

BREIDEN FEHOKO

PATRICK QUEEN

MARLON FAVORITE

T-BOB HEBERT

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