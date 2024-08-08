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Joe Sloan says LSU's TE group is 'one of the most exciting' on the team
Luke Hubbard
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Death Valley Insider
Analyst
Heading into the fall, we knew that LSU's tight end room was going to be solid. They returned Mason Taylor, who's one of the best tight ends in the country, along with Mac Markway and Ka'Morreun Pi...
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