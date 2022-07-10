LSU players, commits, fans make Twitter push for 2023 WR Shelton Sampson

LSU's first-year coaching staff has started July in impressive fashion on the recruiting trail.
And current players, commits and fans launched a social media campaign Sunday afternoon to add Louisiana's highest-ranked uncommitted player to that run and the Tigers' 2023 class.
Three of LSU's transfer arrivals — all Louisiana natives — posted messages of "#SheltonStays" to Twitter shortly before 2 p.m., as a clear overture to Catholic (Baton Rouge) star Shelton Sampson Jr.
Wide receiver Kyren Lacy, a Thibodaux native who joined the roster this year after two seasons at Louisiana (Lafayette), was first to strike.
Former Archbishop Rummel and South Carolina linebacker Kolbe Fields and former West Jeff and Arkansas defensive back Greg Brooks Jr. echoed the sentiment within minutes.
And hundreds of other "#SheltonStays" messages filled Twitter throughout the day.
Sampson hasn't yet shared an announcement date for his college decision.
But the Tigers have been heavily involved in his recruitment since the program's previous staff extended one of his first scholarship offers in August 2020.
Alabama, Texas A&M, Florida State, Oregon and Michigan have been among the chief threats to potentially pull the 6-foot-4, 181-pound pass-catcher out of Louisiana.
Coach Brian Kelly, receivers coach Cortez Hankton and company landed nine commitments in the first nine days of the month, including eight rising seniors to grow the current 2023 class to 14.
That group includes Gulliver Prep (Miami, Fla.) wide receiver Jalen Brown, the nation's No. 44 overall prospect in the class, who announced his commitment Friday.
Sampson slotted No. 24 overall in the country, including the No. 5 receiver, and No. 2 overall in Louisiana in the most recent Rivals rankings for 2023.
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