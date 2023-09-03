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Photo Gallery: LSU vs Florida State

Jefferson D. Powell • Death Valley Insider
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@JeffersonPowell

Scenes from the sidelines in LSU's week one loss to Florida State at the Camping World Kickoff in Orlando, Florida. The Seminoles used a big second half to run away to a 45-24 victory over the Tigers.



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