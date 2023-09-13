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Sights & Sounds: LSU vs Grambling

Trevor Dunne • Death Valley Insider
Multimedia Specialist

After every home game, we'll give LSU fans an idea of what it was like to be on the sidelines of Tiger Stadium. Take a look back at LSU's 72-10 win over Grambling.

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