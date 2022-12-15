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Watch 5-star DB Javien Toviano make his college commitment

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

Elite five-star defensive back Javien Toviano is making his college commitment Thursday at noon CT. Watch it live with Rivals in the video above.

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