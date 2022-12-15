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Javien Toviano to LSU | Tigers land huge piece to 2023 class

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

Days before the Early Signing Period and LSU is already making a huge splash.

The Tigers pulled in a commitment from elite five-star defensive back Javien Toviano Thursday right around lunchtime.

The nation's No. 25 overall recruit picked LSU over Texas, Texas A&M and Michigan.

Toviano is the 25th commitment for the Tigers in the Class of 2023 and he pushes the Tigers up one spot to the No. 5 class in the Rivals rankings.

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