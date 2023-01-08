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football
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Syracuse CB transfer Duce Chestnut picks LSU
Julie Boudwin
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TigerDetails
Managing Editor
LSU already signed seven key transfers last month but are still looking for more.
The Tigers added another secondary commitment Sunday when Syracuse defensive back Darian "Duce" Chestnut announced his pledge to the Tigers.
Chestnut, a freshman All-American in 2021, had an impressive two-year run at Syracuse with 83 total tackles, three tackles for a loss, four interceptions and 13 passes defended in 24 games.
He becomes the third cornerback to transfer to LSU this offseason.
The Tigers have already signed the following transfers: WR Aaron Anderson (Alabama), CB Denver Harris (Texas A&M), DL Jordan Jefferson (West Virginia), DL Jalen Lee (Florida), DE Paris Shand (Arizona), DE Bradyn Swinson (Oregon) and CB Zy Alexander (Southeastern Louisiana).
Chestnut was a four-star recruit out of New Jersey in the 2021 cycle. He signed with the Orange over the likes of Louisville, LSU, Ohio State, Miami, Michigan State and others.
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