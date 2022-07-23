Texas commit Derek Williams the latest LSU social media recruiting target

LSU's recent hashtag recruiting trend turned its efforts Saturday to Texas-committed safety Derek Williams Jr.
Current Tigers players and commitments began launching catchy pitches for Louisiana's top prospects into the Twittersphere less than two weeks ago with the fan base following suit each time to amplify the message.
Catholic (Baton Rouge) wide receiver Shelton Sampson Jr. drew first honors July 10 with "#SheltonStays," followed by Neville offensive lineman Zalance "Lance" Heard on Wednesday with "Lance2LSU."
As with Heard, recent 2023 commitments Jaxon Howard and Jalen Brown led the charge for Williams with "#BringDerekBackHome."
The standout from Westgate, about 70 miles southwest of Baton Rouge, announced his pledge to the Longhorns in late June.
Within just more than an hour, "#BringDerekBackHome" had been mentioned more than 60 times.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kZXJlazJfd2ls
bGlhbXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRlcmVrMl93aWxsaWFtczwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JyaW5n
RGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT4g8J+QrzwvcD4mbWRhc2g7IEph
eG9uIEhvd2FyZCAoQDExSmF4b25Ib3dhcmQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vMTFKYXhvbkhvd2FyZC9zdGF0dXMvMTU1MDkxNjMwNjcy
MzA4MjI0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIzLCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jy
aW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWxl
biBCcm93biAoQFNtb290aDVpdmVfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1Ntb290aDVpdmVfL3N0YXR1cy8xNTUwOTE2NDMyNTQzNzYwMzk0
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kZXJlazJfd2ls
bGlhbXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRlcmVrMl93aWxsaWFtczwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JyaW5n
RGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT4g8J+QryEhISE8L3A+Jm1kYXNo
OyBEYXNoYXduIFdvbWFjayAoQHdvbXhjazE1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3dvbXhjazE1L3N0YXR1cy8xNTUwOTE5MTA3NzYzMTE4
MDgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jy
aW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT4g8J+SnDwvcD4mbWRhc2g7
IEtvbGJlIChAdGhlcmVhbGtvbGJlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL3RoZXJlYWxrb2xiZS9zdGF0dXMvMTU1MDkyMDE4NzE2NzI1MjQ4
Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jy
aW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT4g8J+Qr/Cfkpw8L3A+Jm1k
YXNoOyBNaWvigJlkIFVwIChATWlrZHVwXzgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTWlrZHVwXzgvc3RhdHVzLzE1NTA5MjEzNzM4MjM5MjYy
NzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMywgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jy
aW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNQVVS
SUNFIFdJTExJQU1TIGxsIChIM00gUkVBUEVSKSAoQGx1aG1vM18pIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbHVobW8zXy9zdGF0dXMvMTU1MDky
MTYyMzc3OTI4NzA0Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIzLCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jy
aW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT7wn5CvPC9wPiZtZGFzaDsg
WGF2aWVyIOKAnERFRUJP4oCdIEF0a2lucyAoQFhhdmllckF0a2luczgpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vWGF2aWVyQXRraW5zOC9zdGF0
dXMvMTU1MDkyMzcyMDAxMjgyODY3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K
dWx5IDIzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jy
aW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHcmVn
b3J5IENsYXl0b24gSnIuIChAQ2xheXRvbl84MCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DbGF5dG9uXzgwL3N0YXR1cy8xNTUwOTI0NDc4MTkx
OTE5MTA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjMsIDIwMjI8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jy
aW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBRdWVu
Y3kgd2lnZ2lucyAoQFF1ZW5jeXdpZ2dpbnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vUXVlbmN5d2lnZ2lucy9zdGF0dXMvMTU1MDkyNTA4NDcx
NzY4MjY5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIzLCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jy
aW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDaHJp
cyBIaWx0b24ganIuIChAaWFtY2hyaXNoaWx0b24xKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2lhbWNocmlzaGlsdG9uMS9zdGF0dXMvMTU1MDky
NTI2OTcxOTk5MDI3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIzLCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jy
aW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeWdl
ZSDigJxUeWdlZXp1c+KAnSBIaWxs8J+QryAoQHR5Z2VlenVzKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3R5Z2VlenVzL3N0YXR1cy8xNTUwOTI5
MjE0NTkzMDI0MDAyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjMsIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jy
aW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0JyaW5nRGVyZWtCYWNrSG9tZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBMYW5k
b24gSWJpZXRh4pyM77iO77iOIChASWJpZXRhTGFuZG9uKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0liaWV0YUxhbmRvbi9zdGF0dXMvMTU1MDkz
MTM5MjkxMzA4ODUxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIzLCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=