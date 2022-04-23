Watch all of the touchdowns from LSU's 2022 spring game
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCYjMzk7cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fy bW9uaUdvb2R3aW4yND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQXJtb25pR29v ZHdpbjI0PC9hPiBpbiBmb3IgdGhlIFRPVUNIRE9XTiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vOGxzZExRWExEVSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzhsc2RMUVhM RFU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTFNVIEZvb3RiYWxsIChATFNVZm9vdGJhbGwp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTFNVZm9vdGJhbGwvc3Rh dHVzLzE1MTc5MzQ5OTUyMzg3MDcyMDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QXByaWwgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBURCBpbiB0aGUgUHVycGxlIGFuZCBHb2xkIGZvciA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pheURfXzU/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEpheURfXzU8L2E+IPCfmYwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzNzZVlkYWIwS1QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zc2VZZGFiMEtUPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IExTVSBGb290YmFsbCAoQExTVWZvb3RiYWxsKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xTVWZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8x NTE3OTQwNDgyMzc0MDk0ODQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmls IDIzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCYjMzk7cyBKb3NoIFdpbGxpYW1zIGluIGZvciB0aGUgVE9VQ0hE T1dOIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yYjdaWFM0TzlqIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vcmI3WlhTNE85ajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBMU1UgRm9vdGJh bGwgKEBMU1Vmb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9MU1Vmb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTUxNzk0Mjk2ODg3OTA5NTgwOT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BTk9USEVSIEpvc2ggV2lsbGlhbXMgVE9VQ0hET1dOIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9IQTlLWGdQclg5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vSEE5 S1hnUHJYOTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBMU1UgRm9vdGJhbGwgKEBMU1Vmb290 YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MU1Vmb290YmFs bC9zdGF0dXMvMTUxNzk0NTQyNTU0NTg2NzI2ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5BcHJpbCAyMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQ29uY2VudHJhdGlvbiBieSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3doeWd1YXJkMTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHdo eWd1YXJkMTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby84d3JBektydlJQ Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vOHdyQXpLcnZSUDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBM U1UgRm9vdGJhbGwgKEBMU1Vmb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9MU1Vmb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTUxNzk1NzIyODkxNzA1 MTM5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMywgMjAyMjwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZSBUaGV5IEdvICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0dhcnJldHRudXNzMTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdhcnJl dHRudXNzMTM8L2E+IOKeoe+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2phY2tiZWNoNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamFja2JlY2g3 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMVpVcVEzY2lRNCI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tLzFaVXFRM2NpUTQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTFNVIEZvb3Ri YWxsIChATFNVZm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTFNVZm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1MTc5NTUxNzE2MDY4NDMzOTU/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQ29ubmVjdGlvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0pheURfXzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpheURfXzU8L2E+ IHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamFja2JlY2g3P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqYWNrYmVjaDc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby94Vkh0NW1qNWt1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20veFZIdDVt ajVrdTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBMU1UgRm9vdGJhbGwgKEBMU1Vmb290YmFs bCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MU1Vmb290YmFsbC9z dGF0dXMvMTUxNzk1NTIyNjM0MjQwODE5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BcHJpbCAyMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i bHRyIj5UT1VDSERPV04gVElHRVJTIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8w bGVGSDNwN0ZtIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMGxlRkgzcDdGbTwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBMU1UgRm9vdGJhbGwgKEBMU1Vmb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MU1Vmb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTUxNzk1 NjYwMjE2MjI5ODg4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMywg MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK