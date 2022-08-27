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Watch Jayden Daniels lead the first-team offense at practice

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

Watch as quarterback Jayden Daniels worked with the first-team offense at Saturday's fall practice in Tiger Stadium.

Video below:


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