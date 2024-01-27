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LSU lands major commitment from four-star DB Jaboree Antoine

Luke Hubbard • Death Valley Insider
Analyst
@clukehubbard

On Friday, Brian Kelly and LSU landed a major commitment from 2025 four-star DB Jaboree Antoine. The New Iberia native ranks as the 84th overall prospect and 10th safety in the 2025 class.


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There has been major competition for Antoine's talents. He holds offers from schools such as Alabama, Georgia, Florida State, Michigan, Texas, Tennessee and many other power five schools.

Antoine first visited LSU in July of 2023, but Brian Kelly and company felt they needed to get him back on campus sooner rather than later. Antoine took another unofficial visit on Friday, January 27th, and just a few hours later, he announced his commitment to LSU.

Antoine is the latest commit in an already loaded LSU 2025 recruiting class. He joins four-star corner Jaylen Bell as the Tigers lone DB commits in the class, but with Corey Raymond back in the building, expect some more DB's to follow.

After the commitment, LSU's 2025 class still ranks second to Notre Dame, but the Irish have five more commitments. The Irish star average is 3.79, while the Tigers star average is 4.11.

The Tigers continue to be one of the hottest teams on the recruiting trail, and it looks like the decision to bring Corey Raymond back is already beginning to pay off.

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